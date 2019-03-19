2019-03-19T12:08:05+03:00
Общество

Администрация Ладушкина незаконно продала участок на берегу Калининградского залива

Виктор Сергеев
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Прокуратура добилась расторжения незаконного договора купли-продажи земельного участка в пределах береговой зоны Калининградского залива. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как оказалось, местная администрация продала участок на берегу залива частному лицу, хотя это и запрещено законом. Районный суд согласился с доводами прокуратуры и признал договор купли-продажи недействительным.

Чиновники подали обжаловали это решение, однако апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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