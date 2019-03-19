Под Зеленоградском отбойник прошил насквозь БМВ Х6

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-19T12:19:23+03:00

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Под Зеленоградском отбойник прошел сквозь БМВ Х6. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

ДТП произошло на выезде из города. По словам очевидцев, в результате столкновения отбойник «прошел через весь задний ряд».

По предварительным данным, водитель автомобиля остался жив, на месте работает «скорая помощь».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU