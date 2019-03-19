2019-03-19T12:48:48+03:00
Общество

На Куршской косе отметят Международный день птиц

Праздничные мероприятия намечены на 7 апреля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Калининградцев ждут в Визит-центре (это 14,7 км Куршской косы) в воскресенье 7 апреля на экологический праздник, посвященный Международному дню птиц.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, приехавшие к 09:30 гости праздника примут участие в экскурсии в сопровождении орнитолога Дмитрия Булгакова. Он поможет увидеть птиц и распознать их голоса и расскажет о пернатых, обитающих на Куршской косе.

С 11:00 – выступления творческого коллектива. После концерта в исполнении музыкантов Калининградской областной филармонии (в 12:00) состоится лекция о хищных птицах.

Гостей ждут мастер-классы.

«Птичьи перезвоны» традиционно завершают Всероссийскую эколого-культурную акцию «Покормите птиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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