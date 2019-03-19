В Балтийске мужчина выпал в море из лодки и захлебнулся

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-19T13:17:59+03:00

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В понедельник в районе 11 часов в Балтийске в районе памятника императрице Елизавете произошла трагедия.

Как сообщили очевидцы в сообществе "Рыбалка в Калининграде" в социальной сети "ВКонтакте", мужчина, по всей видимости, рыбак, выпал из лодки в море. Около получаса он провел в ледяной воде, после чего его достали другие рыбаки. Признаков жизни мужчина не подавал.

В комментариях пользователи отмечают, что в этот день на море были сильные волны, и раньше прийти на помощь несчастному не было возможности, поскольку другие рыбаки находились на значительном расстоянии от места ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU