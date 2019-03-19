В Немане 21-летний мужчина пытался изнасиловать 70-летнюю пенсионерку
В Немане местного жителя подозревают в покушении на изнасилование пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Инцидент произошел утром 17 марта. Пьяный 21-летний мужчина разбил окно и проник в дом в одном из поселков Неманского района. Там отморозок попытался изнасиловать 70-летнюю хозяйку жилища. К счастью, соседи услышали крики женщины и прибежали на помощь, однако злоумышленник сумел скрыться.
Задержали его спустя несколько дней. В сентябре 2018 года молодой человек освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU