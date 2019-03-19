2019-03-19T15:32:02+03:00
Происшествия

В квартире у жителя Черяховска взорвался баллон с освежителем воздуха

Обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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Инцидент случился во вторник утром. В 09:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке неустановленного происхождения в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома в городе Черняховске. На место, на улицу Чкалова, незамедлительно выехали сотрудники МЧС и представители спецслужб в составе 20 человек.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, было установлено, что в квартире произошел хлопок баллончика освежителя воздуха. В этот момент в квартире никого не было.

Обошлось без пострадавших. В причинах странного происшествия разбираются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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