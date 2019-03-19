В Балтийске осудили матроса, избившего офицера
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В Балтийске осудили матроса за применение насилия в отношении начальника. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК по Балтийскому флоту.
Инцидент произошел на камбузе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый». В ответ на замечание офицера о санитарном состоянии камбуза, матрос несколько раз ударил старшего по званию.
Балтийский военный гарнизонный суд оштрафовал служащего на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU