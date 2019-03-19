2019-03-19T13:48:50+03:00
Общество

В Калининграде обсудят судьбу придорожных аллей

С лекцией выступит эколог Александр Королева
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде пройдет встреча активистов, которые защищают придорожные аллеи. Во вторник 19 марта в областной научной библиотеке руководитель группы «Аллеи Калининградской области», эколог Александра Королева расскажет о том, что такое экологический каркас, почему сегодня аллеи называют дорогами природы и о том, когда дороги Восточной Пруссии превратились в зеленые туннели.

Александра Королева, сертифицированный инспектор деревьев, считает, что дороги, по обе стороны которых растут вековые деревья – это такая же изюминка нашего региона, как янтарь, Кафедральный собор или Куршская коса.

Встреча пройдет в формате свободного общения, приглашаются все желающие.

Начало в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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