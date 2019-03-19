Власти Калининграда запретят гаражные мастерские

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-19T15:07:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Калининграда решили навести порядок в гаражах и гаражных обществах. Об этом во вторник 19 марта на оперативном совещании в мэрии города сообщил председатель территориального развития и строительства Артур Крупин. По его словам, сегодня сотрудники администрации начинают учет гаражей, чтобы предвосхитить новый законопроект, который сейчас готовится в Минэкономразвития. Новый закон будет, в том числе, регулировать деятельность гаражных обществ. В частности, в гаражах будет запрещена предпринимательская деятельность, что приведет к закрытию сотен неофициальных мастерских.

Сразу после оперативного совещания журналисты спросили у Крупина, действительно ли лавочка прикроется, и можно ли будет узаконить гаражную мастерскую.

- Нет, я думаю, что как только вступит в силу новый закон, который регулирует состав и деятельность гаражных обществ, этого нельзя будет, - ответил Крупин. – Норма прямого действия водится в новый федеральный закон, и органам местного самоуправления будет поручено все систематизировать в гаражных обществах и различных объединениях, где хранится личный автотранспорт. Естественно, с помощью надзорных органов будут проходить какие-то мероприятия.

В то же время гаражи, нелегально построенные в границах участков, выделенных под гаражные общества, будут узаконены, что поможет увеличить налогооблагаемую базу.

ИСТОЧНИК KP.RU