«Осыпающийся дом» в Васильково хотят признать аварийным
Дом на улице Весенней в поселке Васильково могут признать аварийным. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.
- В настоящее время в установленном порядке завершается подготовка распоряжения правительства Калининградской области «О признании МКД аварийным и подлежащим реконструкции», - сообщили в правительстве.
После этого из резервного фонда правительства будут выделены средства на первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности проживающих в доме граждан. Также прорабатывается вопрос финансирования выполнения проектно-изыскательских работ с целью определения возможности и порядка мероприятий по его реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU