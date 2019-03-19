«Осыпающийся дом» в Васильково хотят признать аварийным

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-19T15:08:45+03:00

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Дом на улице Весенней в поселке Васильково могут признать аварийным. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

- В настоящее время в установленном порядке завершается подготовка распоряжения правительства Калининградской области «О признании МКД аварийным и подлежащим реконструкции», - сообщили в правительстве.

После этого из резервного фонда правительства будут выделены средства на первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности проживающих в доме граждан. Также прорабатывается вопрос финансирования выполнения проектно-изыскательских работ с целью определения возможности и порядка мероприятий по его реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU