2019-03-19T15:08:45+03:00
Общество

«Осыпающийся дом» в Васильково хотят признать аварийным

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Дом на улице Весенней в поселке Васильково могут признать аварийным. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

- В настоящее время в установленном порядке завершается подготовка распоряжения правительства Калининградской области «О признании МКД аварийным и подлежащим реконструкции», - сообщили в правительстве.

После этого из резервного фонда правительства будут выделены средства на первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности проживающих в доме граждан. Также прорабатывается вопрос финансирования выполнения проектно-изыскательских работ с целью определения возможности и порядка мероприятий по его реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 5 человек
В Калининграде в Ботаническом саду зацвела калина и кизил
В Калининградской области организовано круглосуточное наблюдение за пожарной безопасностью в лесах
В Калининграде владельцы гаражей мешают развитию детского сада
Жителю Балтийска грозит четыре года за организацию наркопритона
Около кафе «Витланд» в Балтийске обнаружили шесть снарядов времен войны
Калининградка, заболевшая корью, недавно вернулась из жарких стран
21 марта погранпереход Мамоново-Гроново не будет работать в течение восьми часов
В Калининграде отремонтируют переулок Бодайбинский почти за 3 млн рублей
На Московском проспекте семь экипажей ГИБДД три часа искали пьяных водителей
В Гурьевском районе в лобовом столкновении пострадал водитель «Фольксвагена»