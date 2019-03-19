2019-03-19T15:17:18+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе в лобовом столкновении пострадал водитель «Фольксвагена»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник утром в Гурьевском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на автодороге «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное». 39-летняя дама на «Митсубиси» превысила скорость, не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Фольксваген».

В результате столкновения 50-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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