В Гурьевском районе в лобовом столкновении пострадал водитель «Фольксвагена»
.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник утром в Гурьевском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на автодороге «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное». 39-летняя дама на «Митсубиси» превысила скорость, не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Фольксваген».
В результате столкновения 50-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU