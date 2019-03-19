На Московском проспекте семь экипажей ГИБДД три часа искали пьяных водителей
Во вторник утром в Калининграде прошло профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, в течение трех часов семь экипажей ГИБДД проверяли водителей на Московском проспекте на въезде в город. Полицейские выявили двух водителей с явными признаками алкогольного опьянения.
- Водители отказались проходить медосвидетельствование, на них завели административные дела по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста до 15 суток, лишение права управления до 2-х лет, а так же штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU