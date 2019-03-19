На Московском проспекте семь экипажей ГИБДД три часа искали пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-19T15:24:26+03:00

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Во вторник утром в Калининграде прошло профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, в течение трех часов семь экипажей ГИБДД проверяли водителей на Московском проспекте на въезде в город. Полицейские выявили двух водителей с явными признаками алкогольного опьянения.

- Водители отказались проходить медосвидетельствование, на них завели административные дела по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста до 15 суток, лишение права управления до 2-х лет, а так же штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU