Калининградка, заболевшая корью, недавно вернулась из жарких стран

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-19T16:17:10+03:00

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Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, пациенткой областной инфекционной больницы с диагнозом корь стала калининградка, вернувшаяся после отпуска в жарких странах.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в регионе имеется необходимый запас противокоревой вакцины.

Напомним, что в соответствии с Национальным календарем прививок вакцинации за счет средств ОМС подлежат: дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска. Среди них – работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу России, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

- Граждане, не входящие в данный перечень, прививаются за счет собственных средств, - добавили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU