Около кафе «Витланд» в Балтийске обнаружили шесть снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-19T16:48:48+03:00

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За сутки военные саперы Балтфлота обезвредили семь боеприпасов времен великой Отечественной войны. Об этом сообащет пресс-служба Западного военного округа.

Два артиллерийских снаряда калибра 80 мм, два 76-мм снаряда и два 37-мм боеприпаса были найдены в районе кафе «Витланд» на побережье Балтийского моря. Кроме этого, 120-мм минометная мина обезврежена в районе реки Граевки под Светлым.

Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU