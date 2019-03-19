Жителю Балтийска грозит четыре года за организацию наркопритона

СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-19T17:28:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На жителя Балтийска завели уголовное дело за организацию и содержание наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Безработный 44-летний мужчина, по данным полиции, систематически пускал в свою квартиру на улице Синопской наркоманам для употребления наркотиков. В ходе обыска в жилище нашли приспособления для изготовления и употребления карфентанила.

В УМВД отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU