2019-03-19T17:31:01+03:00
Общество

В Калининграде владельцы гаражей мешают развитию детского сада

По словам Артура Крупина, сделать пристройку мешает санитарная зона гаражного общества
Иван МАРКОВ
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Санзона гаражей накрывает территорию детского сада и не дает ему расширитьсяСанзона гаражей накрывает территорию детского сада и не дает ему расширитьсяФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде гаражное общество мешает расшириться детскому саду. Об этом во вторник 19 марта после оперативного совещания в мэрии города рассказал председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

- Мы сейчас пытаемся разработать проект пристройки с ясельными группами к детскому саду №11 на улице Орудийной, д. 30, - пояснил Крупин. - Там рядом большое гаражное общество «Спартак», у которого есть санзона, частично накрывающая территорию детского сада. Это очень важный для нас вопрос, и мы пытаемся найти решение, чтобы запроектировать пристройку, так как на этой территории огромный дефицит мест.

По словам Крупина, гаражное общество находится от детсада через дорогу, но его санитарная зона настолько большая, что накрывает практически половину земельного участка, на котором расположено учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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