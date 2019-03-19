В Калининградской области организовано круглосуточное наблюдение за пожарной безопасностью в лесах
В лесах Калининградской области объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.
- Центр тушения лесных пожаров ведет круглосуточное наблюдение за землями лесфонда. Девять пожарно-химических станций готовы к тушению возгораний в лесах, – отметил министр.
Власти призывают жителей региона осторожно обращаться с огнем на природе. Об обнаружении пожара на землях лесного фонда необходимо сообщать по телефонам прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, системы 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
Отметим, за нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU