2019-03-19T17:45:45+03:00
Общество

В Калининграде в Ботаническом саду зацвела калина и кизил

Александр КАТЕРУША
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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Активное цветение растений началось в Ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде. Цветами покрылась боднантенская калина и кизил. Об этом сообщает пресс-служба университета.

- Потеплело и в Ботаническом саду распускаются первые цветочки. Волшебный Гамамелис распустил необычные бутоны еще в морозные деньки и теперь передает эстафету цветения Кизилу и Дафне, - говорят в ботсаду.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду расцвела пальма, еще в феврале вылезли подснежники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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