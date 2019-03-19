В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 5 человек
.Фото: Иван МАРКОВ
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В калининградской области с приходом тепла активизировались клещи. Активность кровососов не спадает, несмотря на влажную погоду.
Только за минувшую неделю с 11 по 17 марта за медицинской помощью обратились 5 пострадавших от присасывания клещей. В числе укушенных двое детей.
Цифры приводит региональное Управление Роспотребнадзора на страничке в Инстаграме. В ведомстве отмечают, что всего с начала весны было зарегистрировано 22 обращения пострадавших от клещей горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU