2019-03-19T18:00:44+03:00
Здоровье

В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 5 человек

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В калининградской области с приходом тепла активизировались клещи. Активность кровососов не спадает, несмотря на влажную погоду.

Только за минувшую неделю с 11 по 17 марта за медицинской помощью обратились 5 пострадавших от присасывания клещей. В числе укушенных двое детей.

Цифры приводит региональное Управление Роспотребнадзора на страничке в Инстаграме. В ведомстве отмечают, что всего с начала весны было зарегистрировано 22 обращения пострадавших от клещей горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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