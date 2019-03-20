Керлингисты из Калининграда выиграли бронзу Зимней Спартакиады учащихся России

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-20T10:17:52+03:00

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Город Сочи принял финальный этап национальной спартакиады среди керлингистов, собрав 25 команд юношей и девушек из 13 регионов страны.

Калининградцы в мужском турнире сумели занять третье место.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Дмитрий Перерва, Алексей Поух, Владимир Жуков и Даниил Киселев в матче за третье место сумели обыграть сборную Краснодарского края.

Напомним, в прошлом году представители калининградского керлинга (Юлия Гузиева и Юлия Портунова) впервые представили регион на Зимней Олимпиаде в Южной Корее.

IX Зимняя Спартакиада учащихся России проводится в три этапа по 13 видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр, а так же по хоккею с мячом и спорториентированию на лыжах.

ИСТОЧНИК KP.RU