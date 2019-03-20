В Калининградской области по-прежнему «буксует» программа по замене лифтов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-20T10:28:01+03:00

Несмотря на заверения подрядчиков им не удалось нарастить темп работ

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В Калининградской области вновь задерживается реализация программы по замене лифтов. Несмотря на заверения подрядчиков им не удалось нарастить темп работ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в 2018 году фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области заключил договор с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» на замену 108 комплектов лифтового оборудования общей стоимостью 207,5 млн руб. Компании удалось ввести в эксплуатацию 57 лифтов, при этом, задерживается монтаж 51 объекта.

В феврале представители завода заверили, что все лифты будут установлены до 15 марта, однако этого не произошло. У них по-прежнему не хватает специалистов, обеспечивающих пуско-наладочные процессы оборудования, сообщили в пресс-службе правительства области.

- Такое отношение к жителям Калининградской области недопустимо. Уже несколько месяцев из-за нерадивых подрядчиков горожане не могут воспользоваться лифтами. Это вопрос безопасности и комфорта проживания наших граждан, – отметил Антон Алиханов. – Мы требуем от завода в кратчайшее время обеспечить необходимое количество специалистов на объектах и организовать работы с субподрядными организациями так, чтобы до конца месяца все лифты были введены в эксплуатацию.

Глава региона добавил, что до 20 марта завод должен представить план-график работ по каждому объекту.

ИСТОЧНИК KP.RU