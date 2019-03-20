В полиции сообщили подробности смертельного ДТП на старой зеленоградской трассе
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В ДТП на старой зеленоградской дороге погиб 31-летний водитель «Ауди». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 12 километре автодороги «Холмогоровка-Коврово». Сообщается, что водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
От полученных ранений он скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU