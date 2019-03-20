Под Зеленоградском отбойник пробил насквозь БМВ Х6, пострадал водитель
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Стали известны подробности ДТП под Зеленоградском, в результате которого отбойник прошил насквозь БМВ Х6. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
55-летний водитель БМВ двигался в сторону поселка Муромское. При выезде с правостороннего закругления мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU