Под Зеленоградском отбойник пробил насквозь БМВ Х6, пострадал водитель

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-20T10:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности ДТП под Зеленоградском, в результате которого отбойник прошил насквозь БМВ Х6. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

55-летний водитель БМВ двигался в сторону поселка Муромское. При выезде с правостороннего закругления мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU