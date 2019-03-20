2019-03-20T10:56:25+03:00
Происшествия

Под Зеленоградском отбойник пробил насквозь БМВ Х6, пострадал водитель

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны подробности ДТП под Зеленоградском, в результате которого отбойник прошил насквозь БМВ Х6. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

55-летний водитель БМВ двигался в сторону поселка Муромское. При выезде с правостороннего закругления мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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