На Сельме полицейские задержали мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-20T11:05:32+03:00

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На улице Гайдара в Калининграде полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе личного досмотра у 36-летнего калининградца нашли четыре свертка с наркотической смесью массой 0,92 гр.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконные хранение, изготовление, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU