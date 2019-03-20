На Сельме полицейские задержали мужчину с наркотиками
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На улице Гайдара в Калининграде полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе личного досмотра у 36-летнего калининградца нашли четыре свертка с наркотической смесью массой 0,92 гр.
На него завели уголовное дело по статье «Незаконные хранение, изготовление, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU