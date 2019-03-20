В Калининграде больше 100 человек госпитализировали с гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-20T11:08:25+03:00

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В Калининградской области за неделю с 11 по 17 марта за медицинской помощью с симптомами заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппа обратились 5091 человек, в том числе 2889 детей до 14 лет. Врачи при этом говорят, что это эпидемические пороги не превышены.

Однако, только в Калининграде общее число обратившихся за медицинской помощью составило 3057 человек. Было госпитализировано 102 человека, в том числе 74 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU