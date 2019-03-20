Калининградская область вошла в пятерку самых счастливых регионов

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-20T11:16:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис бронирования отелей Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, где в стране живут самые счастливые люди.

По результатам за Краснодарский край и Сочи как самый счастливый регион проголосовали 30% опрошенных. На втором месте в списке самых счастливых регионов оказались Крым и Севастополь, за которые проголосовали 24% опрошенных. На третьем месте - Санкт-Петербург - 15% опрошенных. В топ-5 самых счастливых регионов также вошли Москва и Калининградская область - по 6% опрошенных.

В десятке рейтинга счастья оказались Татарстан, включая Казань, и Ленинградская область - по 5%; Екатеринбург и Свердловская область, Петрозаводск и Карелия, Подмосковье - по 3% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU