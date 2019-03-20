2019-03-20T11:20:36+03:00
Общество

Полиция Гусева объявила в розыск дезертира

Виктор Сергеев
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Отдел полиции Гусева объявил в розыск 45-летнего Сергея Семашко, скрывшегося от следствия военной прокуратуры Гусевского гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, Сергей Семенко обвиняется дезертирстве.

Граждан, располагающим информацией о его местонахождении Сергея Семенко, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102. Также круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.

ИСТОЧНИК KP.RU

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