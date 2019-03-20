Главу администрации Полесска оштрафовали на 60 тысяч за неисполнение условий контрактов
.Фото: Александр Подгорчук
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Главу администрации Полесского района Александра Трояна дважды привлекли к административной ответственности за неисполнение условий муниципальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Муниципалитет заключил контракт с двумя компаниями на содержание территории и благоустройство дворов. Компании выполнили все работы, однако местные власти оплатили их с задержкой.
В результате на главу администрации завели два административных дела и оштрафовали на 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU