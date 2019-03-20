Главу администрации Полесска оштрафовали на 60 тысяч за неисполнение условий контрактов

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-20T11:47:15+03:00

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Главу администрации Полесского района Александра Трояна дважды привлекли к административной ответственности за неисполнение условий муниципальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Муниципалитет заключил контракт с двумя компаниями на содержание территории и благоустройство дворов. Компании выполнили все работы, однако местные власти оплатили их с задержкой.

В результате на главу администрации завели два административных дела и оштрафовали на 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU