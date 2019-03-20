2019-03-20T12:06:09+03:00
Происшествия

Калининградец пытался украсть сейф из стоматологической клиники

На выходе преступник был замечен сторожем, бросил добычу и убежал
Игорь ОРЕХОВ
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Вполне логично рассудив, что из всех медучреждений стоматологические клиники самые богатые, 22-летний житель Калининграда через незапертую дверь просочился в одну из зубодерен в Ленинградском районе, отыскал внутри сейф, сграбастал его в охапку и направился обратно. Однако на выходе был замечен сторожем, который поднял тревогу. Бросив железный ящик, налетчик скрылся. Впрочем, ненадолго.

- С места происшествия сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы изъяли следы обуви злоумышленника, - сообщили подробности в пресс-сдлужбе регионального УМВД РФ. - В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, а сам он - задержан.

Поскольку преступный замысел не был доведен до конца, воришке вменяют «всего лишь» покушение на кражу. А значит, у него есть шанс отделаться сравнительно легко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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