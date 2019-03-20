Правительство области выделяет 1,5 млрд рублей на строительство поликлиники на Сельме
.Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделяет 1 млрд 590 млн рублей на строительство поликлиники в микрорайоне Сельма в Калининграде. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Новое амбулаторно-поликлиническое учреждение появится на улице Согласия. Площадью поликлиники составит 12 тысяч квадратных метров.
Строительство медицинского учреждения должно быть завершено в 2022 году.
ИСТОЧНИК KP.RU