Правительство области выделяет 1,5 млрд рублей на строительство поликлиники на Сельме

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-20T12:12:29+03:00

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Региональное правительство выделяет 1 млрд 590 млн рублей на строительство поликлиники в микрорайоне Сельма в Калининграде. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Новое амбулаторно-поликлиническое учреждение появится на улице Согласия. Площадью поликлиники составит 12 тысяч квадратных метров.

Строительство медицинского учреждения должно быть завершено в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU