Сергей Мельников о серии увольнений в мэрии Калининграда: Кадровая чехарда к добру не приводит

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-20T12:20:04+03:00

По мнению мэра Балтийска, необходимо брать на должности в администрациях тех, кто проживает на этой территории

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Во вторник 19 марта в эфире программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» мэр Балтийска Сергей Мельников, пять лет проработавший председателем комитета городского хозяйства в мэрии Калининграда, прокомментировал серию увольнений в администрации областного центра.

- Кадровая чехарда к добру не приводит, - заявил Мельников. - Лучше, конечно, людей знающих и ответственных ставить на эти должности, которые все-таки на территории проживали и как-то к этому прикасались.

Тем не менее, оценивать работу чиновников, занимавших пост главного коммунальщика Калининграда (Юрия Кондратьева, Владимира Машкова и Игоря Билича), Сергей Мельников отказался. Также он сообщил, что возвращаться на работу в Калининград у него тоже нет желания.

- Вы знаете, я же не попрыгунья-стрекоза. Сегодня много задач стоит в Балтийске, поэтому я рад, что у меня есть такая возможность – привести Балтийск в порядок, и у меня большие планы, - добавил глава муниципалитета. - Что касается назначений, то я очень доволен, что Александра Купцова поставили на эту должность. Это некая преемственность от той плеяды руководителей, которая длительное время присутствует в теле комитета городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU