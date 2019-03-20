2019-03-20T12:59:47+03:00
Общество

Калининградка отсудила у подрядчика 115 тысяч за некачественный ремонт квартиры

Виктор Сергеев
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Жительница Калининграда отсудила у подрядчика свыше 100 тысяч рублей за некачественный ремонт квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Женщина наняла мастера для ремонта и отделки своей квартиры. В договоре стороны прописали, что ремонт должен был быть выполнен в течение месяца, однако у мастера не получилось уложиться в срок. Более того, к уже выполненным работам у заказчицы были претензии.

Суд взыскал с мастера 115 тысяч рублей, а также госпошлину в размере 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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