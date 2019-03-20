В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-20T13:26:54+03:00

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В Калининграде до 18 часов не будет света девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Электричество отключено на ул. Адмиральская 1, 3-3а, 6- 8а, 9-11, 13а, ул. Донская 3-15, 6, ул. Закавказская 11, 13, 12, 14 (д/с № 7), 16-16а, 17, ул. Каштановая аллея 19, ул. Кутузова 34-44, 39-47, пр-т Победы 28, 32-38а, 40, 42 , 47-59, ул. Энгельса 1-19, 2-2а, 4 (и котельная), 6-10а, ул. Яблоневая аллея 1-9, 2-10, ул. К. Маркса 42, 44, 44б, 46-50.

До 17 часов не будет холодной воды в пер. Воздушном 4, 6, 7, 9-11, на ул. 9 апреля 5-7 (и городская поликлиника № 1), ул. Клинической 6-12, 14, ул. Фрунзе 17-21, 17а (ЦТП).

ИСТОЧНИК KP.RU