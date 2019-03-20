2019-03-20T13:37:43+03:00
Происшествия

В районе поселка Прибрежный на берегу залива обнаружено тело молодой женщины

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное управление Следственного комитета устанавливает личность молодой женщины, тело которой обнаружено на берегу Калининградского залива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тело женщины обнаружили накануне на берегу залива в районе поселка Прибрежный на окраине Калининграда. Предположительно, смерть наступила двое суток назад.

Приметы погибшей: европейской внешности, возраст от 20 до 30 лет, среднего роста, правильного телосложения, волосы русые, ниже плеч. Была одета в розовый свитер, джинсы синего цвета, черные ботинки, укороченную куртку синего цвета.

Следственное управление СК России по Калининградской области обращается с просьбой к жителям Калининградской области, располагающим сведениями о личности женщины, или об обстоятельствах ее смерти, сообщить интересующую следствие информацию в следственный отдел по Московскому району города Калининграда следственного управления лично, обратившись по адресу: город Калининград, улица Молодой Гвардии, д. 2/4, либо по телефонам 8 401 2 672 417, 8 401 2 672 441, а также по «телефону доверия» следственного управления 8 401 2 305 765.

ИСТОЧНИК KP.RU

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