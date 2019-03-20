Мэрия Калининграда разрешила регистрировать браки на новом стадионе
.Фото: Александр Подгорчук
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Городская администрация разрешила проводить регистрация браков на «Стадионе Калининград» на острове Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас в городе разрешено проводить выездные регистрации браков в 11-ти местах. Это «Центр развития межличностных коммуникаций, «Рыбная биржа», гостиница «Кайзерхоф», Филармония, Кафедральный собор на Острове, «Резиденция Королей», «Ривер Сайд», Кафедральный собор Христа Спасителя, «Геркулес», «Рэдиссон».
ИСТОЧНИК KP.RU