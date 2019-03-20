С 23 марта закрывается движение транспорта на участке Северного обхода Калининграда

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-20T14:20:53+03:00

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С четверга, 23 марта, из-за проведения работ по переустройству магистрального газопровода высокого давления закрывается движение транспорта на участке Северного обхода Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о новом участке дороги при движении в сторону улицы А. Невского со стороны Гурьевской развязки.

Объезд будет осуществляться по существующему Северному обходу.

ИСТОЧНИК KP.RU