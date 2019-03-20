С 23 марта закрывается движение транспорта на участке Северного обхода Калининграда
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С четверга, 23 марта, из-за проведения работ по переустройству магистрального газопровода высокого давления закрывается движение транспорта на участке Северного обхода Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идет о новом участке дороги при движении в сторону улицы А. Невского со стороны Гурьевской развязки.
Объезд будет осуществляться по существующему Северному обходу.
ИСТОЧНИК KP.RU