2019-03-20T14:20:53+03:00
Общество

С 23 марта закрывается движение транспорта на участке Северного обхода Калининграда

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С четверга, 23 марта, из-за проведения работ по переустройству магистрального газопровода высокого давления закрывается движение транспорта на участке Северного обхода Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о новом участке дороги при движении в сторону улицы А. Невского со стороны Гурьевской развязки.

Объезд будет осуществляться по существующему Северному обходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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