Музею Калининграда пытались продать старинную монету за миллион рублей
В Калининграде последнее время дельцы пытаются продать что-то старое подороже или придать вещам историческое значение. Об этом «Комсомолке» сказал директор историко-художественного музея Сергей Якимов, комментируя историю про лепнину якобы из замка Кёнигсберга.
- Много таких продавцов, - говорит Якимов. – К нам в музей на прошлой неделе приходили и предлагали купить монету петровских времен. За одну монету просили миллион рублей, при покупке двух еще и скидку обещали сделать. Этих поддельных монет мешок из Китая заказали и продают в Калининграде: на улице, в музеи предлагают.
По словам директора музея, такие продавцы ищут людей, «которые ничего не понимают и пытаются их разводить на деньги».
ИСТОЧНИК KP.RU