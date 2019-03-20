2019-03-20T14:21:45+03:00
Общество

Музею Калининграда пытались продать старинную монету за миллион рублей

Нумизматами оказались мошенники
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
До музейных витрин "уникальные" монеты так и не добрались.До музейных витрин "уникальные" монеты так и не добрались.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде последнее время дельцы пытаются продать что-то старое подороже или придать вещам историческое значение. Об этом «Комсомолке» сказал директор историко-художественного музея Сергей Якимов, комментируя историю про лепнину якобы из замка Кёнигсберга.

- Много таких продавцов, - говорит Якимов. – К нам в музей на прошлой неделе приходили и предлагали купить монету петровских времен. За одну монету просили миллион рублей, при покупке двух еще и скидку обещали сделать. Этих поддельных монет мешок из Китая заказали и продают в Калининграде: на улице, в музеи предлагают.

По словам директора музея, такие продавцы ищут людей, «которые ничего не понимают и пытаются их разводить на деньги».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде поймали с поличным вора-домушника
В Светлогорске усадьбу у моря продают за 700 миллионов рублей
СМИ: Ядерный бомбардировщик ВВС США отработал условную атаку на базу Балтфлота
В центре Калининграда фермеры завалили мусором равелин «Фридланд»
На Калининград идет снегопад, гроза и шквалистый ветер
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец едва не лишился уха в ссоре со случайным прохожим
В Калининград на «Библионочь-2019» приедет популярный писатель Слава Сэ
Калининградские больницы получат 16 новых машин скорой помощи
С 23 марта закрывается движение транспорта на участке Северного обхода Калининграда
Мэрия Калининграда разрешила регистрировать браки на новом стадионе
В районе поселка Прибрежный на берегу залива обнаружено тело молодой женщины
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
Калининградка отсудила у подрядчика 115 тысяч за некачественный ремонт квартиры
Сергей Мельников о серии увольнений в мэрии Калининграда: Кадровая чехарда к добру не приводит
Правительство области выделяет 1,5 млрд рублей на строительство поликлиники на Сельме
Калининградец пытался украсть сейф из стоматологической клиники
Главу администрации Полесска оштрафовали на 60 тысяч за неисполнение условий контрактов
Полиция Гусева объявила в розыск дезертира