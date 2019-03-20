Музею Калининграда пытались продать старинную монету за миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-20T14:21:45+03:00

До музейных витрин "уникальные" монеты так и не добрались. Фото: Александр КАТЕРУША

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В Калининграде последнее время дельцы пытаются продать что-то старое подороже или придать вещам историческое значение. Об этом «Комсомолке» сказал директор историко-художественного музея Сергей Якимов, комментируя историю про лепнину якобы из замка Кёнигсберга.

- Много таких продавцов, - говорит Якимов. – К нам в музей на прошлой неделе приходили и предлагали купить монету петровских времен. За одну монету просили миллион рублей, при покупке двух еще и скидку обещали сделать. Этих поддельных монет мешок из Китая заказали и продают в Калининграде: на улице, в музеи предлагают.

По словам директора музея, такие продавцы ищут людей, «которые ничего не понимают и пытаются их разводить на деньги».

ИСТОЧНИК KP.RU