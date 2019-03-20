Калининградские больницы получат 16 новых машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-20T14:25:52+03:00

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Городская станция скорой медицинской помощи Калининграда и пять районных больниц получат новые автомобили скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Помимо калининградской станции, новые машины поступят в балтийскую, Зеленоградскую, Правдинскую, Полесскую и Мамоновскую больницы.

- Одиннадцать машин получены в рамках реализации программы Правительства РФ по государственным закупкам у отечественного автопрома автомобилей скорой медицинской помощи для регионов России, пять приобретены за счет регионального бюджета, - сообщили в Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU