Калининградские больницы получат 16 новых машин скорой помощи
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Городская станция скорой медицинской помощи Калининграда и пять районных больниц получат новые автомобили скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Помимо калининградской станции, новые машины поступят в балтийскую, Зеленоградскую, Правдинскую, Полесскую и Мамоновскую больницы.
- Одиннадцать машин получены в рамках реализации программы Правительства РФ по государственным закупкам у отечественного автопрома автомобилей скорой медицинской помощи для регионов России, пять приобретены за счет регионального бюджета, - сообщили в Минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU