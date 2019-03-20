В Калининград на «Библионочь-2019» приедет популярный писатель Слава Сэ

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-20T14:56:52+03:00

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В рамках «Библионочи-2019» в Калининград приедут два известных писателя. Как сообщает пресс-служба областного правительства, Алексей Иванов, известный своим романом «Географ глобус пропил», по которому был снят фильм, проведет встречу с читателями в областной научной библиотеке 20 апреля в 19.00.

Задать вопросы второму гостю – блогеру, сценаристу, журналисту и сантехнику Вячеславу Солдатенко, который пишет под псевдонимом Слава Сэ, можно будет в библиотеке 20 апреля в 21.30.

Открытие «Библионочи» в областной научной библиотеке состоится в 17.00 музыкальной историей по мотивам произведения Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде» с участием Калининградского оркестра русских народных инструментов, артиста областного драмтеатра Максима Пацерина и кукол.

В программе также открытие выставки «TolstoYgeneration» Государственного мемориального и природного заповедника «Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Гостей ждут: выставки редких книг, кинофильмы, творческие мастер-классы, литературные квесты.

ИСТОЧНИК KP.RU