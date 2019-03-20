2019-03-20T15:11:49+03:00
Происшествия

Калининградец едва не лишился уха в ссоре со случайным прохожим

В завязавшейся драке молодой мужчина получил несколько ударов стеклянной бутылкой по голове
Игорь ОРЕХОВ
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Когда больницу Советска поступил 24-летний местный житель со скальпированной раной левого уха, медики сразу же заподозрили неладное, поспешив известить об этом пациенте полицию.

Правоохранители выяснили, что не совсем ординарную рану парень получил, поссорившись со случайным прохожим. Исключительно словесными оскорблениями тот решил не ограничиваться и обрушил на голову оппонента стеклянную бутылку. Это только в кино герой, получив такой удар, стряхивает с волос осколки и, как ни в чем не бывало, продолжает сражаться. В реальности все намного жестче.

Участковые уполномоченные установили личность обидчика советчанина. Им оказался 27-летний земляк. И его счастье, что травму потерпевшего квалифицировали как «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Есть шанс отделаться, максимум, парой лет в «зоне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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