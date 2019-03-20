В Калининграде пропала 14-летняя девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Полиция Калининграда разыскивает 14-летнюю Габию Мозурайтите. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне девочка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые, волосы светло-русые ниже плеч.
Была одета: куртка темно-синего цвета, синие джинсы, серая кофта, белые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Мозурайтите Габии, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 558-239, 8 (4012) 552-098 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU