В Калининграде пропала 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-20T15:33:17+03:00

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Полиция Калининграда разыскивает 14-летнюю Габию Мозурайтите. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне девочка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые, волосы светло-русые ниже плеч.

Была одета: куртка темно-синего цвета, синие джинсы, серая кофта, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Мозурайтите Габии, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 558-239, 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU