На Калининград идет снегопад, гроза и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-20T16:24:17+03:00

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Настоящий погодный апокалипсис ожидают синоптики в начале следующей недели. Сразу несколько авторитетных метеорологических порталов опубликовали предварительные прогнозы, которые сходятся в одном - во вторник, 26 марта, Калининград накроет ненастье.

Так, по данным accuweather.com калининградцев ждет снегопад или сильный снежный шквал при температуре воздуха +6 градусов. Скорость ветра при этом оценивается в 11 метров в секунду.

Сайт gismeteo.ru прогнозирует ветер до 14 метров в секунду, а из осадков - ливень и грозу! При этом температура должна составить +7 градусов.

Более нейтральный прогноз публикует «Фобос». По данным портала, во вторник в нашем городе будет +5 градусов и дождь, а снег возможен ночью.

Что из этого сбудется, узнаем уже скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU