В центре Калининграда фермеры завалили мусором равелин «Фридланд»
В среду 20 марта калининградец Иван Привалов опубликовал в сообществе Königsberg/Kaлининград в фейсбуке несколько фотографий равелина «Фридланд», по которым видно, что памятник архитектуры, который находится в самом центре города завален коробками, автомобильными покрышками и прочим мусором.
- Равелин «Фридланд». Калинина, 4. Не знаю, кто и что тут охраняет, но то, что его загаживают и уничтожают, тут и к бабке из Баку не ходи, - написал Привалов.
Напомним, в начале осени 2017 года на территорию равелина городские власти перенесли фермерскую ярмарку выходного дня. При этом, согласно постановлению правительства Калининградской области от 6 июня 2013 года № 386, равелин является объектом культурного наследия регионального значения. Объектами охраны в нем являются редюит, капонир и два полукапонира.
ИСТОЧНИК KP.RU