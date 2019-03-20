В центре Калининграда фермеры завалили мусором равелин «Фридланд»

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-20T16:58:47+03:00

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В среду 20 марта калининградец Иван Привалов опубликовал в сообществе Königsberg/Kaлининград в фейсбуке несколько фотографий равелина «Фридланд», по которым видно, что памятник архитектуры, который находится в самом центре города завален коробками, автомобильными покрышками и прочим мусором.

- Равелин «Фридланд». Калинина, 4. Не знаю, кто и что тут охраняет, но то, что его загаживают и уничтожают, тут и к бабке из Баку не ходи, - написал Привалов.

Напомним, в начале осени 2017 года на территорию равелина городские власти перенесли фермерскую ярмарку выходного дня. При этом, согласно постановлению правительства Калининградской области от 6 июня 2013 года № 386, равелин является объектом культурного наследия регионального значения. Объектами охраны в нем являются редюит, капонир и два полукапонира.

ИСТОЧНИК KP.RU