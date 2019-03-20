2019-03-20T17:01:44+03:00
Политика

СМИ: Ядерный бомбардировщик ВВС США отработал условную атаку на базу Балтфлота

Виктор Сергеев
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В среду, 20 марта, стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar.

По данным издания, в 11:45 Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 взлетел с авиабазы Фаирфорд. В 13:20 он отработал условную атаку на базу Балтийского флота.

Полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Boeing B-52H Stratofortress — стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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