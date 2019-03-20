В Светлогорске усадьбу у моря продают за 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-20T17:10:52+03:00

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На сайте объектов недвижимости ЦИАН появилось объявление о продаже дома у моря в поселке Отрадное под Светлогорском. "Конструктив: монолит - кирпич. Кровля - немецкая кровельная медь. Отделка - дерево: североамериканский орех... - написано в объявлении. - Паркет - красное дерево на отапливаемых полах. В цоколе бильярд, кинозал".

Площадь здания превышает 400 квадратных метров. К дому прилагается участок площадью 40 соток, а также хозпостройки, включая баню. Цена - 700 миллионов рублей.

Вероятно, эта усадьба является самым дорогим объектом недвижимости в Калининградской области. Ранее ЦИАН составил рейтинг самых дорогих особняков России, в который вошел другой дом в Светлогорске, однако его цена значительно ниже - "всего" 190 млн рублей (12-место в рейтинге). А первое место заняла усадьба на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Ее оценили почти в 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU