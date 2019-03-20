В Калининграде поймали с поличным вора-домушника

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-20T17:18:07+03:00

Полицейские столкнулись с преступником в дверях, когда он выносил из чужой дачи телевизор

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В полицию Ленинградского района Калининграда позвонили жители одного из садовых обществ города и сообщили, что какой-то незнакомец выносит из соседней дачи различное имущество. А поскольку в дом он проник через окно, значит, вряд ли является хозяином жилища.

Оперативный дежурный незамедлительно передал информацию ближайшему наряду патрульно-постовой службы, блюстители порядка уже через несколько минут прибыли по указанному адресу и действительно столкнулись на пороге с каким-то мужиком, который волок на улицу телевизор. Уже в отделе полиции выяснилось, что в чужую дачу вломился безработный 49-летний калининградец, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. До прибытия наряда он успел приготовить к транспортировке украденные шлифмашинку, дрель и перфоратор.

За кражу с проникновением в жилище дебютанту на уголовной ниве грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU