Калининградский депутат Госдумы пожаловался, что ему иногда приходится ездить на работу на автобусе

СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-20T17:30:48+03:00

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Калининградский депутат Госдумы Александр Пятикоп снова поделился со своими подписчиками в фейсбуке бытовыми подробностями своей ежедневной деятельности.

- Москва, улица Улофа Пальме, 8-00, первый служебный автобус отправляется в ГосДуму, следующие в 8-20 и 8-40, после нет смысла, пробки, не успеть, - пожаловался Пятикоп, опубликовав фото транспорта. - Служебную машину принято заказывать в случаях если на работу необходимо попасть до 8-00, если едешь в аэропорт с вещами, если встречи в Министерствах или других учреждениях в течении рабочего дня.

Напомним, в начале декабря прошлого года депутат рассказал, что ему иногда приходится «заступать в наряд», в ходе которого необходимо расставлять стаканчики и бутылки с водой на столах парламентариев.

ИСТОЧНИК KP.RU