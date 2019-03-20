2019-03-20T18:35:07+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда: Рано или поздно жители садоводческих товариществ получат счета на вывоз мусора

По словам Евгения Чернышева, перевозчики продолжают забирать отходы, несмотря на то, что договора еще не заключены
Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев заявил, что члены садоводческих товариществ рано или поздно получат квитанции за вывоз мусора, несмотря на то, что договора с региональным оператором заключили еще не все организации.

- Счета будут выставлены гражданам, - сообщил чиновник. - У нас на прошлой неделе, в пятницу, состоялось межведомственное совещание в прокуратуре Калининграда, и этот вопрос также поднимался. На сегодняшний день, по словам единого регионального оператора, вывоз осуществляется, и это правда. Председатели садоводческих товариществ это подтверждают.

На данный момент, по словам Чернышева, ведется учет граждан, проживающих с садоводческих товариществах, чтобы оценить размер платы за вывоз отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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