Вице-мэр Калининграда: Рано или поздно жители садоводческих товариществ получат счета на вывоз мусора
Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев заявил, что члены садоводческих товариществ рано или поздно получат квитанции за вывоз мусора, несмотря на то, что договора с региональным оператором заключили еще не все организации.
- Счета будут выставлены гражданам, - сообщил чиновник. - У нас на прошлой неделе, в пятницу, состоялось межведомственное совещание в прокуратуре Калининграда, и этот вопрос также поднимался. На сегодняшний день, по словам единого регионального оператора, вывоз осуществляется, и это правда. Председатели садоводческих товариществ это подтверждают.
На данный момент, по словам Чернышева, ведется учет граждан, проживающих с садоводческих товариществах, чтобы оценить размер платы за вывоз отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU