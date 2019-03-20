В Калининграде задержали «амфетаминовую королеву»

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-20T19:14:58+03:00

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Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с оперативниками Погрануправления ФСБ России удалось выйти на след крупной наркоторговки. Венцом операции стало задержание 29-летней жительницы Калининграда с поличным, в момент передачи подельникам очередной партии товара на реализацию.

При личном досмотре задержанной было изъято более 18 граммов запрещенного психостимулирующего средства, расфасованного в 34 полиэтиленовых пакетика. В результате обыска на квартире, которую арендовала преступница, обнаружили различные приспособления для синтеза наркотиков, а также химреактивы и прекурсоры – их дама приобретала в Москве и самолетом переправляла в наш регион. Как выяснилось, лабораторию по изготовлению амфетамина калининградка устроила на кухне. Причем никто из соседей даже не догадывался, что за стеной функционирует столь специфическое производство.

За покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере «амфетаминовой королеве» грозит 20 лет за решеткой. Пока женщина полирует нары в изоляторе временного содержания. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ, уголовные дела возбуждены в отношении ее сообщников-мужчин, одному из которых 36 лет, а другому – 31 год. У них также изъяты психотропные вещества. Сейчас правоохранители устанавливают, кто еще мог быть причастен к преступному бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU