2019-03-21T09:49:10+03:00
Происшествия

На площади Василевского в Калининграде внедорожник вынесло на тротуар

Кирилл Алексеев
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Накануне ДТП произошло на площади маршала Василевского в Калининграде. Внедорожник Mitsubishi двигался по улице Клинической и, повернув в районе площади Василевского на улицу Черняховского, выехал на тротуар, пробив ограждение. Об этом инциденте сообщили в группе "Безопасный город".

В комментариях пользователи стали предполагать, что водитель просто перепутал педали - газа и тормоза. Однако водитель позже признался, что в машине заклинило тормоз.

В ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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