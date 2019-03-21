На площади Василевского в Калининграде внедорожник вынесло на тротуар
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Накануне ДТП произошло на площади маршала Василевского в Калининграде. Внедорожник Mitsubishi двигался по улице Клинической и, повернув в районе площади Василевского на улицу Черняховского, выехал на тротуар, пробив ограждение. Об этом инциденте сообщили в группе "Безопасный город".
В комментариях пользователи стали предполагать, что водитель просто перепутал педали - газа и тормоза. Однако водитель позже признался, что в машине заклинило тормоз.
В ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU